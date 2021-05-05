Руслан Малиновский отпраздновал в компании Алексея Миранчука, а мнения болельщиков в комментариях разделились.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский 4 мая отпраздновал свой день рождения - ему исполнилось 28 лет.

Малиновский отметил день рождения в компании своих одноклубников - футболиста сборной России Алексея Миранчука и игрока сборной Украины Виктора Коваленко.

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Соответствующее фото Малиновский опубликовал в Instagram.

"Приятный вечер в отличной компании", - написал украинский футболист.

Подписчики Малиновского разделились на два лагеря. Многие фанаты набросились на украинца из-за отдыха в компании с россиянином:

"П*здец", "Какой позор", "Лучше бы дружил с итальянцами, а не россиянами", "Третий лишний, Миранчук тут явно портит картину", "Напомню, что на Донбассе сейчас война... Если честно, я бы за это из сборной выгонял".

"Кого-то теперь исключат из заявки на Евро", - пошутил один из подписчиков.

В то же время были и те, кто не увидел в этом фото ничего криминального:

"Просто русскоязычные одноклубники вместе отметили день рождения, для чего вы политику сюда пихаете?", "Как мне жаль тех людей, которые во всем видят политику", "Без негатива, что плохого Мирачук сделал для Украины? Перестаньте нести чушь", "Простые люди нам не враги, враг - это их власть".

Напомним, Малиновский и Миранчук стали одноклубниками в августе прошлого года после того, как россиянин перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива".

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Автор: Антон Дударь