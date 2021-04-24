Мерсисайдцы упустили победу на последних секундах.

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл".

Действующие чемпионы Англии удачно начали встречу и забили гол в дебюте игры. Мохаммед Салах на 3-й минуте мастерски принял мяч в штрафной, пробил с разворота и открыл счет на табло.

Для звездного египтянина этот гол стал 20-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. В третий раз в своей карьере в "Ливерпуле" ему покорилось дойти до такой отметки в два десятка забитых мячей за сезон АПЛ. До этого ни один футболист мерсисайдцев не мог достичь подобного.

Тем не менее "красные" не смогли победить. Во втором тайме "сороки" активизировались и "выгрызли" ничью на 95-й минуте. Джо Виллок, которого "Ньюкасл" взял в аренду у "Арсенала", смог забить спасительный гол. А за три минуты до этого VAR отменил взятие ворот "Ливерпуля" за игру рукой.

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 1:1

Голы: Салах, 3 - Виллок, 95

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Алькантара (Джонс, 77), Мане, Салах, Фирмино, Жота (Милнер, 58)

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк (Виллок, 65), Дамметт, Мерфи, Ритчи, Шелви, Альмирон (Гайл, 85), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Уилсон, 61)

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АПЛ: положение команд

"Ливерпуль" набрал 54 очка и идет шестым. Четвертую строчку, которая позволяет попасть в Лигу чемпионов, на этот момент делят между собой "Челси" и "Вест Хэм". У обоих по 55 зачетных пунктов. Они между собой сыграют 24 апреля в 19:30 по киевскому времени.

У "Ньюкасла" - 36 очков и 15-я позиция в таблице.

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Автор: Артем Будрин