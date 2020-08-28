УЕФА составил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Команда опубликована на официальном сайте организации.
В список лучших игроков главного клубного турнира Европы вошли 23 футболиста. Стоит отметить, что в нее не вошел бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил четыре гола в минувшем розыгрыше.
В сборную попал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Наибольшее представительство у "Баварии" - 9 футболистов.
Сборная Лиги чемпионов-2019/20
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Антони Лопеш ("Лион");
Защитники: Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Давид Алаба (все - "Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано, Анхелиньо (оба - "Лейпциг");
Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Маркиньос (ПСЖ), Алехандро Гомес ("Аталанта");
Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
Лига чемпионов: итоги
- В финале ЛЧ "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Мюнхенский клуб играл в 11-м финале и добыл шестой трофей.
- Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019-2020 стал польский нападающий Роберт Левандовски.
- Победа "Баварии" в Лиге чемпионов: фото с церемонии награждения.
- После финала фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже.
- Болельщики выбрали лучший гол сезона в Лиге чемпионов.
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