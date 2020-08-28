В команду лучших игроков турнира вошли 23 футболиста.

УЕФА составил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Команда опубликована на официальном сайте организации.

В список лучших игроков главного клубного турнира Европы вошли 23 футболиста. Стоит отметить, что в нее не вошел бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил четыре гола в минувшем розыгрыше.

В сборную попал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Наибольшее представительство у "Баварии" - 9 футболистов.

Сборная Лиги чемпионов-2019/20

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Антони Лопеш ("Лион");

Защитники: Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Давид Алаба (все - "Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано, Анхелиньо (оба - "Лейпциг");

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Маркиньос (ПСЖ), Алехандро Гомес ("Аталанта");

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Лига чемпионов: итоги

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Перевод: Данил Слесь