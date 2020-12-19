Команда Юргена Клоппа разбила "Кристал Пэлас" со счетом 7:0.

В рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 7:0.

Дублями у победителей отличились Роберто Фирмино и Мохамед Салах, еще по разу забили Такуми Минамино, Садио Мане и Джордан Хендерсон.

Читайте такжеЛиверпуль вырвал победу у Тоттенхэма в битве лидеров АПЛ (видео)

Как сообщает OptaJoe в Twitter, "Ливерпуль" установил клубный рекорд - "красные" впервые в своей истории выиграли с разницей в семь голов в гостевом матче чемпионата Англии.

В предыдущий раз в рамках чемпионата Англии "Ливерпуль" побеждал, забив как минимум семь голов, еще в 1989 году, когда дома обыграл тот же "Кристал Пэлас" со счетом 9:0. Эта победа является рекордной для "красных" в рамках высшего английского дивизиона.

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 0:7

Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Куяте (Томкинс, 63), Кэхилл, ван Аанхолт, Шлупп, Миливоевич, Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69), Заа, Айю

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Кейта, Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75), Минамино

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь