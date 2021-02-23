Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин едва не попал в ДТП.
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Об этом Харатин сообщил в Instagram. Соответствующее видео он выложил в stories.
Футболист ехал на своем авто по Будапешту, когда прямо перед ним столкнулись три машины.
"Передо мной просто три машины ударилось. Меня аж трусит. Просто передо мной вылетел...", - сказал Харатин на видео.
Также он оставил надпись на видео на английском: "Это было очень близко".
Напомним, полузащитник выступает за "Ференцварош" с 2019 года. В составе сборной Украины он провел 4 матча.
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