На глазах у Игоря Харатина произошло ДТП в Будапеште.

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин едва не попал в ДТП.

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Об этом Харатин сообщил в Instagram. Соответствующее видео он выложил в stories.

Футболист ехал на своем авто по Будапешту, когда прямо перед ним столкнулись три машины.

"Передо мной просто три машины ударилось. Меня аж трусит. Просто передо мной вылетел...", - сказал Харатин на видео.

Также он оставил надпись на видео на английском: "Это было очень близко".

Напомним, полузащитник выступает за "Ференцварош" с 2019 года. В составе сборной Украины он провел 4 матча.

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Автор: Антон Дударь