Эден Азар после вылета "Реала" из ЛЧ смеялся со своими бывшими одноклубниками.

Звездный нападающий "Реала" Эден Азар извинился перед фанатами мадридского клуба за свое поведение после поражения от "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.

Сразу после финального свистка Азар подошел к своим экс-одноклубникам по "Челси" и со смехом пообщался с ними. Такое поведение футболиста вызвало волну негодования среди фанов.

В Instagram Азар принес свои извинения:

"Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне. У меня не было намерения обидеть болельщиков "Реала". Я всегда мечтал играть за "Реал" и приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Hala Madrid!", - написал Азар.

Eden Hazard couldn't help but be happy for his former club 🔵



(🎥: @btsportfootball)pic.twitter.com/xrCdFTG4BW — B/R Football (@brfootball) May 5, 2021

Напомним, Азар является самой дорогой покупкой в истории "Реала", однако карьера в мадридском клубе у бельгийца не складывается - он чаще находится в лазарете, чем играет. За "Челси" Азар играл с 2012 по 2019 годы.

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"Челси" - "Реал": итоги матча

В ответном полуфинале ЛЧ "Челси" обыграл "Реал" со счетом 2:0 и прошел дальше по сумме двух встреч (3:1).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан нападающий "Челси" Тимо Вернер, который стал автором первого забитого мяча во встрече (оценка 7,9).

Тьяго Силва и Томас Тухель два года подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Это третий финал Лиги чемпионов в истории для "Челси". В 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по серии пенальти "Баварию".

Финал состоится 29 мая в Стамбуле. Там "Челси" сыграет против "Манчестер Сити", который выбросил ПСЖ с турнира.

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Автор: Антон Дударь