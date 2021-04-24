"Минай" попытается набрать очки, чтобы выбраться с последнего места в турнирной таблице.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины 24 апреля "Минай" пожалует в гости к "Днепру-1". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Днепр-1" сейчас занимает 8-ю позицию и имеет 26 очков. А "Минай" борется за выживание в элитном дивизионе. Команда Николая Цимбала имеет 18 очков и замыкает турнирную таблицу.

В матче первого круга между этими клубами в волевом стиле победу праздновал "Минай" - 3:2.

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Автор: Артем Будрин