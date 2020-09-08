Руководство киевского клуба всерьез рассматривало кандидатуру Ненада Бьелицы.

Ассистент главного тренера "Динамо" Киев Мирчи Луческу Огнен Вукоевич рассказал о том, что летом киевлян мог возглавить хорватский специалист Ненад Бьелица.

Читайте также"Не должно быть конфронтации": Суркис не ожидал настолько агрессивной реакции от фанатов на Луческу

Слова Вукоевича приводит nacional.hr.

"Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Бьелица серьезно рассматривался на пост тренера киевского "Динамо", - сказал Вукоевич.

Он подчеркнул, что руководству "Динамо" Киев понравилась работа Бьелицы в загребском "Динамо":

"В Киеве были в восторге от загребского "Динамо", которое в двух матчах Лиги чемпионов доминировало над "Шахтером". "Динамо" Загреб Бьелицы превосходило донецкую команду в обеих играх".

В июле сообщалось о том, что переговоры "Динамо" с Бьелицей сорвались в последний момент. 23 июля главным тренером команды был назначен Мирча Луческу.

Мирча Луческу в "Динамо": последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь