Россиянин сменил имя на Даниэль Аггер.

В Москве во время протестных акций в поддержку Алексея Навального был задержан мужчина по имени Даниэль Аггер.

СМИ поспешили распространить информацию о том, что это известный экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Дании (75 матчей за национальную команду). Якобы он участвовал в перекрытии одной из улиц.

Позже выяснилось, что задержанным оказался не экс-футболист. Как сообщает Baza, в отдел полиции действительно доставили мужчину с именем Даниэль Мюнте Аггер, однако это россиянин, сменивший имя. В 2009 году уроженец Оренбуржской области Дмитрий Кендель официально сменил имя и стал полным тезкой футболиста. Также у задержанного и футболиста отличается возраст.

Информация дошла и до датчанина Аггера, который в Twitter сообщил, что на митинге был не он.

"Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер. Теперь мы знаем это наверняка. Даниэль Аггер, упомянутый в связи с происшествием в Москве, это не я. Я в целости и сохранности, нахожусь в Испании", - написал экс-футболист.

Добавим, что российскому Аггеру может грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 15 суток.

Аггер выступал за "Ливерпуль" с 2006 по 2014 годы, а завершил карьеру в 2016 году в "Брондбю".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь