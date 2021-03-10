Артем Милевский / YouTube / ТаТоТаке
В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" принимало "Минай". Поединок прошел на" Олимпийском " в Киеве. Артем Милевский, впервые игравший против своего родного клуба, был заменен на 60-й минуте.
YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital обнародовал закулисье по этому матчу.
Перед разминкой Артем обратился к своему бывшему партнеру по команде Олегу Гусеву:
"Включи музыку, Анатолич. Я так не могу, й**та".
Также форвард допускает такой сценарий, что это была его последняя игра на НСК "Олимпийский".
Карьера Артема Милевского:
- Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 асисты) и сборной Украины (50/8/4).
- За рубежом Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно","Кишварду" и "Динамо-Брест".
- Последним клубом 35-летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32), с которым Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси - 2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.
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