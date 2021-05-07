Английского финала не будет: Арсенал сенсационно вылетел из Лиги Европы

Унаи Эмери выбил из турнира свою бывшую команду, а "Вильярреал" привел к первому финалу Лиги Европы в истории клуба.

Испанский "Вильярреал" стал финалистом Лиги Европы 2020-2021. По сумме двух встреч команда Унаи Эмери выбила из борьбы лондонский "Арсенал". Выиграв в первом матче, "Вильярреал" сумел сыграть вничью в ответной встрече. Читайте такжеЛига Европы: Арсенал проиграл в Испании в первом матче 1/2 финала (видео) Дважды после ударов Пьера-Эмерика Обамеянга испанский клуб спасала штанга, но в итоге гости смогли сохранить свои ворота сухими. "Арсенал" - "Вильярреал - 0:0 (первый матч - 1:2) "Арсенал": Лено, Бельерин (Нкетиа, 90+1), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан, 80), Парти, Сака, Эдегор (Мартинелли, 66), Смит-Роу, Пепе, Обамеянг (Ляказетт, 80) "Вильярреал": Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90+1), Чуквуэзе (Пино, 30, Гомес, 90+1), Парехо, Коклен, Тригерос, Алькасер (Бакка, 72), Херард Морено Предупреждения: Нкетиа, 90+2 - Пино, 86 "Арсенал" - "Вильярреал": итоги матча "Вильярреал" впервые в истории пробился в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Для испанского клуба это первый в истории финал в двух главных еврокубках. Ранее ближе всего к финалу "Вильярреал" подбирался в сезоне 2005-2006, когда играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Унаи Эмери в пятый раз в карьере вышел в финал Лиги Европы и может выиграть трофей в четвертый раз.

"Арсенал" не смог выйти в свой третий финал Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Арсенала" Пабло Мари (оценка - 8,0).

В финале 26 мая "Вильярреал" сыграет против "Манчестер Юнайтед", который прошел "Рому". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter