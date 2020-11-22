Лукаш Градецки отметился нелепым автоголом.

Курьезный автогол был забит в матче 8-го тура чемпионата Германии между "Арминией" и "Байером".

Героем эпизода стал вратарь "Байера" Лукаш Градецки.

На старте второго тайма защитник леверкузенцев отдал пас назад на Градецки, голкипер пытался выбить в касание, однако мяч от его ноги полетел в ворота. Примечательно, что после паса от защитника мяч не катился в створ ворот.

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После этого автогола счет стал 1:1, однако "Байеру" в итоге удалось вырвать победу в матче - на 88-й минуте отличился экс-защитник киевского "Динамо" Александар Драгович.

Любопытно то, что за весь матч "Арминия" не нанесла ни одного удара по воротам соперника, но при этом оформила гол.

После игры Градецки признался, что не понял, что случилось: "Возможно, зацепил мяч левой ногой, да и поле было неровным".

Видео опубликовал Sportsnet в Twitter.

This own goal by Lukas Hradecky. 😬🙈 pic.twitter.com/zn2Vt9NOrF — Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2020

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Автор: Антон Дударь