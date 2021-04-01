31 марта во время третьего игрового дня квалификации ЧМ-2022 в Лондоне встречались команды Англии и Польши. Перед стартовым свистком англичане и бригада арбитров сделали традиционный флешмоб, став на колено и выразив поддержку в борьбе с расизмом. Таким образом, они присоединились к популярному движению Black Lives Matter. Футболисты Польши продолжили стоять и к акции не присоединились.
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Польские функционеры считают, что проблемы расизма преувеличены и это не являются насущными вызовами, которые угрожают планете. Правительство страны тоже известно своими консервативными взглядами.
Заметим, что поединок завершился минимальной победой англичан - 2:1. На гол форварда Гарри Кейна с пенальти, поляки ответили взятием ворот от Якуба Модера, а точку в матче поставил капитан сборной "Трех львов" и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, забив на 85-й минуте.
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