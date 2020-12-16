Голкипер отбил удар с пенальти / фрагмент из видео
Вратарь академии "Расинга" Альваро Хименес придумал необычный способ для того, чтобы отбивать удары с пенальти в матчах чемпионата Испании среди игроков до 18 лет.
Голкипер становится на колени на линии ворот, разводит руки в стороны и ждет разбега соперника. Вскакивает на ноги Хименес только в момент, когда пенальтист разбегается, чем сбивает его с толку.
Стоит отметить, что в этом сезоне благодаря этому способу Хименес отразил уже три пенальти из четырех в семи матчах.
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