"Дебилы": оштрафованный за нарушение карантина экс-футболист оскорбил полицию и журналистов

Олег Саленко рассказал свою версию ситуации с составлением протокола за нарушение условий карантина.

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о том, как полиция составила на него протокол за нарушение карантина.

Слова Саленко приводит Champion.com.ua.

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились, и взял удар на себя.

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Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимания", - сказал Саленко.

"Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше", - добавил экс-футболист.

Также лучший бомбардир чемпионата мира-1994 обвинил телеканал в манипуляциях:

"Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты. Все, кто меня знает, могут это подтвердить".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Алиев сказал своим "доброжелателям" "засунуть языки подальше" после того, как сдал тест на коронавирус.