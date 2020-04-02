"Мог леща дать": экс-футболист сборной Украины объяснил, за что бил бывшую жену

Александр Алиев рассказал о сложностях семейной жизни.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о сложностях, которые были у него в семейной жизни с бывшей женой.

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Экс-футболист стал героем собственного YouTube-канала "Кент".

"Поднимал руку, почему нет? Поднимал руку на бывшую жену, это было. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу.

Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал", - заявил Алиев.

Бывший полузащитник подчеркнул, что свою вину отчасти признает:

"Она заявления пишет, но я ее бил после того, как она начинала меня царапать. Больно, что когда она орала, были маленькие дети. Это неприемлемо. Скандал должен происходить между нами, никто не должен слышать: ни няни, ни дети. Я всегда это объяснял, но человек делал свое. Я знаю и понимаю, что это неправильно. Кроме жены, больше ни на кого руку не поднимал".

Алиев также признался, что изменял супруге, пользуясь платными секс-услугами:

"В плане цены было по-разному. Самый дорогой секс - 1 000 долларов. Это было и в России, и в Украине. А в "Эгоисте" (стриптиз-клуб - прим.) - да ты что. Когда было плохое настроение, я туда мог заехать. Жена? Ну была, ну и что? Что здесь такого?".

УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев назвал коронавирус "фейком".