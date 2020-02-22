Битва за Лигу чемпионов: Челси одержал важную победу над Тоттенхэмом в АПЛ (видео)

"Синие" обыграли "шпор" в лондонском дерби.

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги на "Стэмфорд Бридж" состоялся матч между "Челси" и "Тоттенхэмом".

Встреча двух лондонских клубов, которые являются соседями по турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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Благодаря этой победе "Челси" набрал 44 очка и сохраняет четвертое место в таблице АПЛ. "Тоттенхэм" идет пятым, имея в активе 40 очков.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 - Рюдигер, 89 (авт.)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Жиру, Маунт

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Танганга, Ндомбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис, Моура, Бергвейн

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Челси" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед".