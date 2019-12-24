"Были обезьяньи крики": арбитр скандального матча Шахтер - Динамо в деталях рассказал об инциденте с расизмом

Николай Балакин считает, что "говорить о совах - это не серьезно".

Арбитр Николай Балакин, который судил матч "Шахтер" - "Динамо" в 14-м туре УПЛ, подробно рассказал о скандальной ситуации с проявлениями расизма со стороны фанатов киевского клуба.

Об этом Балакин рассказал в интервью Tribuna.com.

"Было нарушение правил со стороны Дентиньо против Бущана. Показал бразильцу желтую карточку. Мне еще отец всегда говорил, когда ты на поле, то даже не слышишь, что кричат трибуны. Ты все время в игре. И Дентиньо говорит мне: "Послушай, что они кричат. Они меня обижают". Я прислушиваюсь - и слышу обезьяньи крики. Спрашиваю своих помощников: "Вы тоже это слышите?". Говорят, что да. Пошел к четвертому арбитру, чтобы срочно сделать объявление по стадиону. Такого быть не должно.

Потом Тайсон нарушил правила против Шабанова. Я дал свисток. Артем лежал, подошел к нему и спросил, нужна ли помощь врачей. Слышу, что с трибун снова кричат. Тайсон выбивает мяч и показывает то, что он показал (средний палец). Ну, думаю, началось. Вроде все было под контролем", - отметил Балакин.

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Арбитр рассказал, что успокоить фанатов удалось благодаря игрокам "Динамо":

"Когда я увел команды с поля в подтрибунное помещение, то позвал двух тренеров и капитанов. Сказал: "Вы видите, что происходит. Я остановлю игру, если это продолжится". Был готов принять такое решение. Подошел к Цыганкову и Бущану. Говорю: "Вас уважают болельщики, поговорите с ними. Это неправильно, что они делают". Игроки пообщались с фанатами - криков больше не было".

"Мы поступили по циркуляру УЕФА по борьбе с расизмом. Считаю, что все правильно сделали. Единственное, что мне не надо было вести Тайсона на дальнюю сторону и показывать ему там красную карточку. Надо было сделать это возле технической зоны", - добавил арбитр.

По мнению Балакина, слова фанатов "Динамо" об акции в поддержку сов - "это не серьезно":

"Все, кто находился на поле, понимали, что произошло. Потом начали говорить, что ничего не было, или о совах - это не серьезно. Игроки "Динамо" успокаивали Тайсона. Почему они это делали? Потому что все видели и понимали".

Также Балакин подчеркнул, что не мог не дать красную карточку Тайсону:

"Объяснил ему, что все понимаю, но есть правила, которые я не могу обойти. Подошел к Каштру и Срне, тоже объяснил им свое решение. Они меня поняли. Надеюсь, больше у нас таких ситуаций в матчах не повторится".

Как сообщал УНИАН, по итогам расистского скандала "Динамо" было наказано домашним матчем без зрителей и крупным штрафом.