Алжирский футболист отметился подлым поступком на Кубке Африки (видео)

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини хотел заработать красную карточку для соперника.

Футболист сборной Алжира Рами Бенсебаини отметился грязным поступком во время матча 1/4 финала Кубка африканских наций против сборной Кот-д'Ивуара.

В одном из эпизодов матча Бенсебаини схватил руку нападающего ивуарийской сборной Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу. После этого алжирец упал на газон, пытаясь привлечь внимание арбитра.

Тем не менее, рефери проигнорировал этот эпизод.

Матч в итоге завершился победой алжирской сборной в серии пенальти - 1:1 (4:3).

Видео опубликовал Twitter African Football Report.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv — African Football Report (@AfricaFooty) 11 июля 2019 г.

В полуфинале сборная Алжира встретится со сборной Нигерии. В другом полуфинале сыграют Тунис и Сенегал.

УНИАН ранее также сообщал о том, что новичку "Реала" стало плохо во время презентации.