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Алжирский футболист отметился подлым поступком на Кубке Африки (видео)

13:35, 12 июля 2019
Футбол
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Рами Бенсебаини и Вильфрид Заа / REUTERS

Футболист сборной Алжира Рами Бенсебаини отметился грязным поступком во время матча 1/4 финала Кубка африканских наций против сборной Кот-д'Ивуара.

В одном из эпизодов матча Бенсебаини схватил руку нападающего ивуарийской сборной Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу. После этого алжирец упал на газон, пытаясь привлечь внимание арбитра.

Тем не менее, рефери проигнорировал этот эпизод.

Матч в итоге завершился победой алжирской сборной в серии пенальти - 1:1 (4:3).

Видео опубликовал Twitter African Football Report.

В полуфинале сборная Алжира встретится со сборной Нигерии. В другом полуфинале сыграют Тунис и Сенегал.

УНИАН ранее также сообщал о том, что новичку "Реала" стало плохо во время презентации.

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Теги: #футбол#Кубок африканских наций