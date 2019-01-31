Сломал кровать о мою голову: экс-жена футболиста Алиева показала видео избиения

Против экс-игрока "Динамо" Алиева в данный момент возбуждено пять уголовных дел за избиение супруги.

Экс-супруга футболиста Александра Алиева через суд хочет запретить мужу подходить к ней и детям. Татьяна Алиева заявила, что мужчина бьет ее уже восемь лет, несмотря на то, что пара разведена.

"Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову", - утверждает женщина.

Татьяна Алиева показала видео избиения, а также дала послушать, какие угрозы ей шлет экс-супруг. Говорит, Алиев в последний раз ударил еще и 7-летнего сына, а при 10-летней дочери записывал аудио-уведомление:

"Запомни, Алина, мамы больше нет", - сказал экс-футболист, а ныне тренер.

Александр Алиев убеждает, что женщина все выдумывает: "В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям".

Психологи говорят, что примирение в таких отношениях – уже невозможно. А разрывать с насильником надо было сразу: "Это больные отношения, они привязаны друг к другу этой агрессией – кто-то бьет, кто-то страдает. Мазохизм – это получение удовольствия от боли".

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей жены в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Следствие продолжается, ни одно дело до суда еще не дошло, сообщает ТСН.

Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком.

Александр Алиев - экс-полузащитник киевского "Динамо", выступал за столичный клуб в 2005-2013 годах (с перерывом).