Украинский боксер Александр Усик у новогодней елки прочитал стихотворение известного поэта Максима Рыльского "Білі мухи".
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Видео появилось в Instagram-аккаунте lomus_official. "Продолжаем праздновать", - говорится в подписи к видео.
Усик выразительно прочитал стихотворение, развеселив присутствующих.
Подписчикам также понравилось.
"Такая классная дикция на украинском языке", "Как харизматично! Очень круто", "Я тоже недавно детям рассказывал этот стишок", - пишут комментаторы. А один из зарубежных фанов Усика на английском написал: "Я не понимаю Усика, но у него столько харизмы".
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