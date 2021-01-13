Украинский боксер хорошо знаком с творчеством Максима Рыльского.

Украинский боксер Александр Усик у новогодней елки прочитал стихотворение известного поэта Максима Рыльского "Білі мухи".

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Видео появилось в Instagram-аккаунте lomus_official. "Продолжаем праздновать", - говорится в подписи к видео.

Усик выразительно прочитал стихотворение, развеселив присутствующих.

Подписчикам также понравилось.

"Такая классная дикция на украинском языке", "Как харизматично! Очень круто", "Я тоже недавно детям рассказывал этот стишок", - пишут комментаторы. А один из зарубежных фанов Усика на английском написал: "Я не понимаю Усика, но у него столько харизмы".

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Автор: Антон Дударь