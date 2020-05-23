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"Чао, красавец": Чисора анонсировал бой с Усиком (фото)

13:41, 23 мая 2020
Бокс
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Чисора пока не знает, когда состоится бой / фото boxingscene.com

Чисора разместил постер на своей странице в Instagram.

На нем присутствуют оба боксера, а также анонс трансляции на Sky Sports. Дата и место проведения поединка не указаны.

"Чао, красавец", - подписал анонс британский боксер.

instagram.com/derekwarchisora

Напомним, бой Усик - Чисора должен был пройти 23 мая в Лондоне. В итоге событие перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее Чисора рассказал, за кого собирается отомстить Усику.

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