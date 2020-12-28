Курьезная ситуация произошла с Евгением Хитровым.

Известный украинский боксер Евгений Хитров попал в курьезную ситуацию, когда давал интервью в прямом эфире в сети.

Видео опубликовал канал Boxing Studio.

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По ходу эмоционального интервью Хитров на протяжении двадцати минут не особо выбирал выражения. Например, рассказывая о переходе из любительского бокса в профессиональный, он выдал такую речь:

"Я понимал, что наши пид*ры, которые у руля, дальше будут сливать меня везде. Руководство, которое едет защищать своих спортсменов, меня, нах*й, не защищало, прям совсем, бл*ть, не защищало. Поэтому нах*й я буду с ними тусоваться, если я приехал, а они меня там продали, потом там, бл*ть, продали. Они зарабатывают деньги, а я что, х*й сосу?".

Буквально через минуту связь в прямом эфире с боксером прервалась, после чего он вернулся и рассказал, что ему звонила мама.

"Я прошу прощения. Позвонила мама, сказала, чтобы я не ругался в эфире. Теперь я буду без матов. Тысяча извинений. Вот что значит мама. Мама сказала, и сына больше не ругается", - сказал Хитров.

"Придется обходить эти неловкие моменты, потому что мамочка сказала, теперь все - сына должен слушать маму", - добавил он.

Евгений Хитров: достижения на ринге

Евгений Хитров на любительском уровне становился чемпионом мира в 2011 году и чемпионом Европы в 2013-м.

С 2013 года он перешел в профессионалы и на данный момент провел 22 боя, одержав 20 побед (17 нокаутом) при двух поражениях.

В предыдущий раз 32-летний Хитров выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда техническим нокаутом выиграл у ганца Эрнеста Амузу.

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Автор: Антон Дударь