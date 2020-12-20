Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версиям The Ring и BoxRec, чемпион мира в среднем весе по версии WBC Сауль Альварес провел бой против британца Каллума Смита.
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На кону в этом поединке стоял пояс чемпиона мира WBA во втором среднем весе, которым владел Смит, а также вакантный пояс WBC в втором среднем весе.
Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился уверенной победой Альвареса решением судей - 119-109, 119-109, 117-111.
После боя Альварес заявил, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина. Первый бой между мексиканцем и казахстанцем завершился вничью, а затем Альварес одержал победу.
Видео моментов боя опубликовал Twitter-аккаунт DAZN.
Canelo's head movement continues to amaze 💯 pic.twitter.com/1KlTP1Aay6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
This jab fake from Canelo to set up the uppercut 👏 pic.twitter.com/gsr4Itvjb6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round 😂 pic.twitter.com/vXnfMZSBYE— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
Сауль Альварес - Каллум Смит: итоги боя
- Альварес проводил свой первый бой с ноября прошлого года, когда нокаутировал Сергея Ковалева.
- Всего на счету мексиканца 54 победы (36 - нокаутом), 1 поражение и 2 ничьи.
- Смит проиграл впервые в 28 боях.
- Ранее в 2016 году Альварес нокаутом выиграл у старшего брата Каллума - экс-чемпиона в первом среднем весе Лиама Смита.
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