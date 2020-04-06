"Чисоре не повезет": Усик показал невероятную скорость ударов (видео)

Украинский боксер продолжает активные тренировки в условиях карантина.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продемонстрировал скорость своих ударов во время тренировочного процесса.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.

"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал ролик боксер. На видео он демонстрирует скорость рук с помощью специальной груши.

"Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.

Напомним, свой следующий бой Александр Усик должен провести против британца Дерека Чисоры. При этом вечер бокса был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно поединок может пройти в июле.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес.