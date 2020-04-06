"Чисоре не повезет": Усик показал невероятную скорость ударов (видео)
19:42, 06 апреля 2020Бокс
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Украинский боксер продолжает активные тренировки в условиях карантина.
Усик продолжает тренировки / фото: BoxingScene
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продемонстрировал скорость своих ударов во время тренировочного процесса.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео на своей странице в Instagram.
"Отдавайтесь полностью своему делу", - подписал ролик боксер. На видео он демонстрирует скорость рук с помощью специальной груши.
"Чисоре не повезет", "Машина", "Ты - лучший, боксируй за титул", - пишут поклонники боксера.
Напомним, свой следующий бой Александр Усик должен провести против британца Дерека Чисоры. При этом вечер бокса был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно поединок может пройти в июле.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес.
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