Уайлдер и Фьюри встретились лицом к лицу перед чемпионским реваншем (видео)
09:50, 14 января 2020Бокс
111 0
Звезды супертяжелого веса устроили словесную перепалку.
Боксеры выйдут на ринг 22 февраля / фото: BoxingScene
В Лос-Анджелесе состоялась первая встреча чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри перед реваншем.
Боксеры устроили дуэль взглядов, во время которой между ними началась словесная перепалка.
Видео опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Top Rank.
Реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Тогда британец в целом выглядел лучше и вел по очкам, но Уайлдеру удалось дважды отправить его в нокдаун, из-за чего судьи не смогли определить победителя.
Как сообщал УНИАН, нокаут от Уайлдера был признан лучшим по итогам 2019 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter