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Уайлдер и Фьюри встретились лицом к лицу перед чемпионским реваншем (видео)

09:50, 14 января 2020
Бокс
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Боксеры выйдут на ринг 22 февраля / фото: BoxingScene

Боксеры устроили дуэль взглядов, во время которой между ними началась словесная перепалка.

Видео опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Top Rank.

Реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Тогда британец в целом выглядел лучше и вел по очкам, но Уайлдеру удалось дважды отправить его в нокдаун, из-за чего судьи не смогли определить победителя.

Как сообщал УНИАН, нокаут от Уайлдера был признан лучшим по итогам 2019 года.

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