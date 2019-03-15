Ломаченко является абсолютным фаворитом чемпионского боя с Кроллой в легком весе

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBA будет защищать свои титулы в бою 12 апреля.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) является абсолютным фаворитом боя против британца Энтони Кролли (34-6-3, 13 КО).

Поединок, в котором украинец будет защищать титул WBA, состоится в Staples Center в Лос-Анджелесів субботу, 13 апреля. Он начнется ориентировочно в 04:00 утра по киевскому времени, напоминает Обозреватель.

Коэффициент на победу 31-летнего украинца составляет всего 1,01, тогда как унизительные котировки на триумф 32-летнего уроженца города Манчестер равны 21,00.

Ничья в поединке также крайне маловероятна: коэффициент составляет 34,00.

Ранее Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бою против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева. Однако ганец получил травму и бой сорвался.