Хьюстон обыграл Вашингтон в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 136:118.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 12 матчей, в центральном из которых Хьюстон Рокетс обыграл Вашингтон Уизардс.

Игра завершилась со счетом 136:118, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер Хьюстона Джеймс Харден набрал в этом матче 35 очков и стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

НБА. Регулярный чемпионат.

19 декабря.

Шарлотт – Кливленд 110:99 (16:25, 25:21, 41:29, 28:24)

Орландо – Сан-Антонио 90:129 (24:31, 20:35, 33:38, 13:25)

Филадельфия – Нью-Йорк 131:109 (38:33, 31:28, 30:24, 32:24)

Бостон – Финикс 103:111 (37:26, 25:33, 18:27, 23:25)

Торонто – Индиана 99:96 (24:34, 26:24, 25:27, 24:11)

Чикаго – Бруклин 93:96 (27:22, 12:18, 32:31, 22:25)

Хьюстон – Вашингтон 136:118 (34:28, 36:30, 31:32, 35:28)

Милуоки – Новый Орлеан 123:115 (33:31, 29:35, 28:24, 33:25)

Миннесота – Детройт 123:129 OT (26:27, 36:26, 30:25, 26:40, 5:11)

Юта – Голден Стэйт 108:103 (24:21, 32:34, 28:25, 24:23)

Портленд – Мемфис 99:92 (17:18, 30:34, 27:19, 25:21)

Сакраменто – Оклахома-Сити 113:132 (33:36, 19:35, 37:27, 24:34)