Во время воздушной тревоги в убежище на Волыни родился ребенок.

На Волыни в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. Родители малыша – прибыли из Киева. Малыш родился 28 февраля в 23:15.

"Дети войны. Жизнь не остановить! В укрытиях появляются маленькие украинцы! Знакомьтесь, наш новорожденный защитник — 3 550 г, 55см. Тревожные сирены раздаются по всей Украине, на Волыни также. Но жизнь не прекращается даже во время обстрелов. Желаем малышу мирного неба. Все будет Украина", — сказано в сообщении на странице Нововолынской городской больницы в соцсети.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка.

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