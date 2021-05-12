Погибшие обращались в полицию до убийства из-за угроз.

На Пасху в Харькове произошло резонансное убийство 29-летнего парня и 24-летней девушки, которые жили вместе. Их нашли зарезанными в квартире.

Жертвами стали молодой преподаватель Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова - Александр Евдокимов и его девушка Евгения Билевская, пишет издание "Страна".

Журналисты узнали, что Александр Евдокимов был ассистентом кафедры туризма и гостиничного хозяйства ХНУГХ, кандидатом экономических наук.

На сайте значится только ФИО преподавателя, других данных нет. Зато в Instagram соответствующей кафедры вуза его имя встречается, когда коллеги поздравляют его с Днем рождения.

На своей странице в Facebook 9 мая 2019 года Александр Евдокимов обнародовал запись о том, что состоит в отношениях с Евгенией Билевской, которая и является второй жертвой убийства.

Про спутницу Евдокимова, Евгению Билевскую, известно немного - она окончила харьковскую гимназию № 55, изучала правоохранительную деятельность в харьковском национальном университете внутренних дел, работала в компании КТ Украина.

Читайте такжеЗастукал в постели: в суде о двойном убийстве в Харькове всплыли новые подробности

Что известно об отношениях погибших

На странице Евгении в Instagram много совместных фотографий с Александром - пара вместе путешествовала, встречала рассветы, ходила на футбол, пикники с друзьями. Они везде были вместе и делали совместные тематические фото

На одном из снимков есть информация о дате знакомства - это 2008 год. То есть на момент смерти они были знакомы уже 13 лет.

В материале также сообщается, что погибшие обращались в полицию до убийства из-за угроз, что помогло полицейским быстрее выйти на след преступника.

Двойное убийство в Харькове: что известно

Ранее сообщалось, что тела двоих убитых с многочисленными колото-резаными ранами нашли в квартире по улице Дружбы народов.

В полицию сообщила мать погибшего. Женщина пришла в гости к сыну и его сожительнице и обнаружила их мертвыми.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора