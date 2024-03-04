По его словам, каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной взвешенной оценке.

Министр юстиции Денис Малюська высказался о нормах проекта о мобилизации, в частности об ограниченнии уклонистов в пользовании их счетами или в операциях с имуществом.

"Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ так же. В период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах", - сказал он РБК-Украина.

По его словам, каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной взвешенной оценке.

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"Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают негодование, их следует оценивать с точки зрения баланса интересов. Но не более того. Там нет чего-либо, что бы прямо нарушало Конституцию", - сказал министр.

Он ответил на вопрост, можно ли будет блокировать счета и ограничивать какие-то операции с недвижимостью.

"Сложно сказать. Законопроект, который разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре, он не поступал к нам для тщательного анализа, то есть правового заключения наш не получил. Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокировка счетов в банке – это самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Удерживаюсь от комментария. Оценим, если будет обращение", - добавил Малюська.

Закон о мобилизации - детали

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, которые нарушают законодательство о мобилизации. Впрочем, члены комитета поддержали предложение о лишении права управлять авто.

Как сообщил член комитета Федор Вениславский, сейчас рассматривается 4 тысяч правок депутатов ко второму чтению законопроекта. Нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными.

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