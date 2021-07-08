Дата-центр будет предоставлять услуги по обработке, хранению, передаче информации.

White Rock Management, компания, которая специализируется на инновационных технологиях, объявила о создании современного дата-центра на территории Республики Казахстан.

Для обустройства центра данных White Rock Management закупила более 20 тыс. единиц оборудования (высокомощных машин) на сумму более 200 млн долларов у лидера мирового рынка специализированной техники — китайской компании Bitmain. Об этом сообщили на официальной странице LinkedIn компании White Rock Management.

«В эпоху искусственного интеллекта, мощного информационного потока и новейших технологий чрезмерно важен правильный подход к хранению, обработке и передаче данных с обеспечением безопасности процесса. В этих условиях и возникает необходимость создания современных дата-центров, — сообщил владелец компании White Rock Management Сергей Тронь. — Сегодня мы не только наращиваем потенциал в отрасли, но и идем в ногу с новейшими тенденциями, расширяясь на международном рынке, используя возможности в мировых цифровых центрах, таких как Казахстан».

Дата-центр White Rock Management мощностью более 100 МВт предоставит услуги по обработке, хранению, передаче информации.

Центр данных в Республике Казахстан открыт первым в этом году и стал одним из мощнейших в Центральной Азии. Компания White Rock Management планирует открытие дата-центра в Швеции, готовит финальные разработки для открытия центра данных в Северной Америке, а также возобновляет работу современного дата-центра в Украине.

Республика Казахстан привлекает инвесторов удобным географическим расположением и рекордно низкими по сравнению с другими странами тарифами на электричество.

Справка:

White Rock Management — компания, которая специализируется на создании многофункциональных дата-центров по всему миру. Главный фокус White Rock Management — искусственный интеллект, потоковые вычисления, рендеринг и блокчейн. Основателем компании является Сергей Тронь — украинский предприниматель, инвестор международного уровня. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: IT, логистика, энергетика.

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Автор: Григорий Бондарь