По словам советника главы ОП, перспективы решения вопроса есть, дискуссия сдвинулась с мертвой точки.

Перспективы решения вопроса выезда за границу есть, дискуссия сдвинулась с мертвой точки. Возможно, скоро мужчин будут выпускать из Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Возможно граждане, те же самые моряки, услышат: "Можете выезжать на таких-то условиях"", - отметил советник главы ОП.

По поводу мобилизации в Украине Арестович отметил, что на сегодня в Украине количество человеческого резерва превышает наличие техники, которой можно его вооружить.

"Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны", – сказал Арестович.

Он уверен, что если моряк, например, глава семьи, может уехать за границу и поддерживать свою семью, то и он занят, и семье хорошо. И так многие другие специальности.

"Я сторонник дифференцированной мобилизации. Когда были первые дни полномасштабной войны в Украине, все были в шоке и никто не знал, чем бы это закончилось, нужны были все, готовность обороняться. Вопрос стоял о выживании страны! Сейчас он, кстати, тоже стоит, просто немного растянут, пролонгирован. Это не критическая фаза этого вопроса, когда непонятно, будем мы завтра или нет. И, думаю, можно уже запускать дифференцированный подход к мобилизации", – считает советник ОП.

Арестович так же отмечает, что важно учитывать профессиональную пригодность, мотивацию при отборе людей, мобилизировать их по специальностям.

"Сегодня военкоматы находятся в тяжелой ситуации, когда за день до 500 заявок нужно проработать: со всеми жалобами, потребностями, медкомиссиями и т.д. Они просто физически не рассчитаны на такое количество людей, и потому "перегибы" на местах бывают. Эту проблему тоже в частности снимает дифференцированный подход к мобилизации", - уверен Арестович.

Выезд мужчин за границу: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

С первых дней вторжения можно было выехать из страны по внутреннему паспорту Украины. В это же время был введен полный запрет на выезд мужчин из Украины, который действует на период военного положения.

18 мая стало известно, что военное положение продлили еще на три месяца. Ранее Рада продлевала действие военного положения на 30 дней.

За незаконную переправку за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать

Позже в МВД предложили сделать "платным" выезд мужчин за границу на время войны.

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