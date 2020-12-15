Огонь во Львов традиционно привезли пластуны.

В понедельник, 14 декабря, во Львов привезли Вифлеемский огонь мира.

Представители львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт" переняли Вифлеемский огонь от своих друзей скаутов-харцеров на украинско-польском переходе Рава-Русская-Гребенне.

Утром 15 декабря огонь принесли во Львовский городской совет, передает пресс-служба ЛГС.

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"Без пластунов нет Рождества, вы предвестники Рождества. Благодарю вас за эту традицию, за ее хранение, ежегодно, несмотря на обстоятельства, вы с нами. Этот год является особый, и я также по-особому к вам сегодня обращаюсь. Но это еще раз подтверждает, что этот огонь нам очень нужен, чтобы дать больше добра, радости и любви ", — сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Уже много лет подряд пластуны участвуют в традиционной церемонии передачи Вифлеемского огня мира. Этот год, конечно, не стал исключением, несмотря на препятствия, которые создала пандемия.

«Сегодня мы начинаем очень важную миссию: пластуны по всей Украине, в каждом городе заботятся о том, чтобы Вифлеемский огонь мира напомнил о любовь и добро в каждой украинской семье. Вчера мы переняли его у польских скаутов на границе и сегодня впервые делимся им с общиной Львова. С сегодняшнего дня и до Рождества мы будем нести этот огонь в каждую школу, церковь, больницу, воинскую часть. Мы хотим отметить, насколько важно делать добро, насколько это просто и приятно, а свеча с Вифлеемским огнем это очень хорошо символизирует», — рассказала Анастасия Слюсаренко, руководитель ячейки Пласта во Львове.

В этом году пластуны не поехали на официальную церемонию передачи огня в Австрию, как это обычно происходило. В Зальцбурге состоялось традиционное скаутское событие, посвященное Вифлеемскому огню мира, к которому смогло присоединиться ограниченное количество австрийских местных скаутов, однако оно будет доступно всем онлайн.

Вчера, 14 декабря, львовские пластуны торжественно переняли Вифлеемский огонь от своих друзей скаутов-харцегов на украинско-польском таможенном переходе Рава-Русская-Гребенное, соблюдая все карантинные ограничения.

Уже сегодня утром огонь мира продолжил свой путь: сначала попал в городской совет Львова, а впоследствии благодаря пластунам он будет излучать тепло во всех школах, больницах, церквях, воинских частях, государственных учреждениях и детских приютах.

Напомним, в центре Львове уже установили главную новогоднюю елку города.

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Автор: Виктория Гордиенко