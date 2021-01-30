В полицию обратился отец девочки.

В одной из школ Мелитополя ученики 11 класса создали порно-коллажи с участием двух девятиклассниц, выложили в мессенджере и требовали деньги за удаление.

Читайте такжеВ Украине планируют жестче наказывать извращенцев за детское порноКак пишет ТСН, информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области.

«28 января в Мелитопольское районное управления полиции ГУНП в Запорожской области обратился местный житель 1971 года рождения. Мужчина сообщил, что его несовершеннолетняя дочь, которая учится в одном из учебных учреждений города Мелитополь, претерпевает от травли со стороны сверстников. Сотрудниками полиции установлено, что одноклассники девушки выложили в Telegram одну фотографию интимного характера и добавили к ней адрес страницы в Instagram несовершеннолетней девушки», - рассказала спикер Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

По ее словам, что по факту травли девушки внесены сведения в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Проверку полученной информации проводят сотрудники ювенальной превенции.

Подробности скандала

Как пишет РИА «Мелитополь», одна из девочек рассказала о произошедшем своему отцу. Тот пошел в школу разбираться, но никто из администрации так и не обратился в полицию.

«Мальчики продолжили насмехаться над моей дочерью, более того, за удаление фото они требовали 150 гривень. Вечером в телефонном разговоре с классным руководителем, я узнал, что она даже не поставила в известность родителей мальчиков, так как «пожалела их». В тот момент, единственное, о чем пожалел я, что сам не вызвал полицию в школу. Просто был в шоковом состоянии. А в школе, как я вижу, решили спустить эту ситуацию на тормоза», - рассказал отец девочки.

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Автор: УНИАН