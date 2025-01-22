"Украина является участком Земли с наибольшей плотностью расследований тяжких преступлений за всю историю человечества", - сказал Дэвид Шеффер, первый посол США по особым поручениям по военным преступлениям (1997-2001) в интервью изданию "Юридична практика".

Комментируя возможности международных расследований военных преступлений, он напомнил, что благодаря современным технологиям обычные люди, которые стали свидетелями, могут передать свои фото или видео журналистам, общественным расследователям, украинской прокуратуре и/или Международному уголовному суду. В частности, МУС имеет онлайн-платформу для таких представлений свидетельств очевидцев событий в Украине. Бесплатное приложение EyeWitness to Atrocities также позволяет передать изображения, которые могут быть доказательствами военных преступлений. При этом нет необходимости подавать жалобу в органы власти, а данные можно передать как анонимный пользователь - отснятые фото и видео будут иметь необходимые для суда метаданные о дате и месте съемки.

"Если говорить о безопасности, то приложение eyeWitness to Atrocities имеет ряд защитных функций, и документаторам рекомендуется уделять первоочередное внимание собственной безопасности и оценивать, безопасно ли делать запись или фото в их обстоятельствах или нет", - советует американский юрист.

Видео дня

Хотя военные преступления не имеют срока давности, и время может играть в пользу преступников, электронные доказательства, собранные через eyeWitness, хранятся на надежных серверах компании Lexis Nexis в неизменном виде. Это усложнит возможности для их компрометации в суде. "Это меняет правила игры в вопросе, что пройдет тщательную проверку на допустимость в качестве доказательства в зале суда", - убежден юрист, который был причастен к созданию 5 международных трибуналов.

"Если цифровые доказательства уже были переданы с помощью EyeWitness to Atrocities, то человек может быть уверен, что они будут должным образом предоставлены суду и доступны при рассмотрении дел в МУС", - отметил Дэвид Шеффер и призвал неравнодушных граждан, активистов, журналистов к ответственному сбору свидетельств военных преступлений.

Разработка Международной ассоциации адвокатов - приложение eyeWitness собрало более 53 тысяч фото и видео файлов со свидетельствами военных преступлений в Украине.

Особенность приложения в том, что переданные файлы невозможно изменять, а метаданные о дате, времени и геолокации съемки добавляются автоматически. Файлы находятся в надежном хранилище, а режим их передачи соблюдается до самого момента передачи следователям международных судов и институтов ООН.