Экспозиция посвящена искусству времен перестройки и первых лет независимости Украины.

6 ноября в художественном музее Zimmerli в Нью-Джерси, США, откроется выставка "Painting in Excess: Kyiv's Art Revival, 1985-1993 (Живопись через край. Оживление художественной жизни в Киеве, 1985-1993)".

Именно эти годы серьезно повлияли на становление современного украинского и, в частности, киевского, искусства и вывели его на глобальный уровень. Художники были освобождены от диктатуры увядающей коммунистической идеологии и ограничений позднего социалистического реализма, произошел взрыв стилей, создающий эффект барочного излишества. В выставке представлено разнообразие художественных проявлений этих переходных лет в Киеве, и более ранние произведения украинских авторов для контекста.

"Эта выставка во многом построена на материале моей диссертации, которая была посвящена искусству украинской перестройки. Поэтому для меня это достаточно персональный проект, о котором я мечтала еще с тех времен, когда работала в музее Zimmerli как аспирантка факультета искусств университета Ратгерс", – рассказывает куратор выставки, доктор искусствоведения Олена Мартынюк.

Экспозиция будет включать работы из коллекции Нортона и Нэнси Додж, хранящиеся в Zimmerli, и картины из известных украинских коллекций. Гости музея смогут познакомиться с произведениями Александра Ройтбурда, Тиберия Сильваши, Арсена Савадова, Аллы Горской, Флориана Юрьева, Александра Дубовика, Валерия Ламаха, Григория Гавриленко и многих других авторов. В частности, на выставке будет представлена монументальная четырехметровая работа Георгия Сенченко "Сакральный пейзаж Питера Брейгеля" (1988).

Поддержку проекту оказали Abramovych Foundation и Tymofieiev Foundation.

Советник директора Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины Игорь Абрамович отмечает, что украинское культурное наследие формирует имидж страны и ее восприятие в мире, а потому выставка выполняет, помимо эстетической, не менее важную международную миссию.

"В работах художников отражаются особенности времени, в которое они создаются. А если речь о переходном периоде, времени трансформаций – это вдвойне интересней. Мировое культурное сообщество знакомо с украинским искусством эпизодически и фрагментарно, а нам ведь есть что показать и о чем рассказать. Это стратегически важно для каждой страны – продвигать свое искусство в мире", – говорит Игорь Абрамович.

Основатель Tymofieiev Foundation и венчурного инвестиционного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев подчеркивает, что экспозиция выставки отражает важный этап становления украинского искусства периода независимости.

"Экспозиция выставки имеет большую значимость. Картины, представленные здесь, отражают важный этап становления современного украинского искусства на стыке эпох, они дают возможность узнать больше о настроении авторов и общества в тот период. Эти работы ознаменовали начало глобализации украинского искусства, его выход на мировой рынок", – считает Руслан Тимофеев.

Осенью 2021 года по материалам выставки выйдет книга, опубликованная Rutgers University Press при поддержке Украинского Института.

Экспозиция будет демонстрироваться в музее Zimmerli до 13 марта.

Автор: Григорий Бондарь