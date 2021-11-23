В Банке грудного молока в столице отмечают, что из-за пандемии полочки в холодильнике с донорским грудным молоком опустели.

В Киеве 30-летняя женщина Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Быть донором она не планировала, но когда узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) - начала делиться молоком.

"Молока было много, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что детям оно нужно", - рассказала киевлянка, говорится в сюжете ТСН.

Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведена именно под грудное молоко. За пол года женщине удалось помочь выкормить около 150 младенцев.

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"Если есть молоко - буду кормить, сколько могу", - обещает женщина.

Тем временем в столичном Банке грудного молока жалуются на нехватку донорского молока для недоношенных младенцев. Сотрудники утверждают, что через карантинные ограничения кормящие женщины стали реже становиться донорами.

"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все больше истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогда", - рассказали журналистам в Банке грудного молока.

Как стать донором грудного молока

Роженице необходимо лишь раз приехать лично в Банк грудного молока, чтобы сдать анализы. А дальше женщина может вести обычный образ жизни. Все процедуры - привезти тару, забрать молоко из дома мамы - будут делать курьеры Банка грудного молока.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выпустили новое руководство по расширению содействия практике грудного вскармливания в медицинских учреждениях, оказывающих услуги матерям и новорожденным, которое содержит 10 рекомендаций. Благодаря грудному вскармливанию всех детей в первые 2 года жизни можно было бы ежегодно спасать более 820 тысяч детей в возрасте до 5 лет.

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Автор: Виктория Гордиенко