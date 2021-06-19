56-летнему гражданину Армении запрещен въезд в нашу страну на 15 лет.

В столице задержали "криминального авторитета" «Деда», которого трижды выдворяли из Украины.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле прошлого года выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет.

У неоднократно судимого мужчины существенные связи с криминалитетом. Известный по прозвищу «Дед». Отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей - там имел статус так называемого «смотрящего».

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В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако спустя два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет.

Изменив имя, «Дед» вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяц правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение «авторитета» произошло в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки в очередной раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния.

Оперативники управления стратегических расследований получили информацию об очередной попытке незаконного возврата «авторитета» в Украине через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера правоохранители задержали «Деда» на основании решения суда. По его решению, «авторитет» помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.

Как сообщал УНИАН, 14 мая СНБО ввел санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

Кроме того, СНБО применила санкции к 557 «ворам в законе». Из них 542 - граждане иностранных государств и 15 - граждане Украины.

По состоянию на 4 июня из Украины выслали 34 «воров в законе» и 69 «криминальных авторитетов» из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны.

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Автор: Виктория Токарева