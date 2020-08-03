В Харьковской области будут судить патрульного, который во время преследования открыл стрельбу и ранил мужчину

Стрельба произошла ночью 13 февраля во время преследования экипажем патрульных полицейских автомобиля Subaru.

По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из командиров рот Управления патрульной полиции в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Согласно сообщению, ночью 13 февраля экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на улице Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля Subaru стал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебном автомобиле Škoda Rapid автомобиля, служебный автомобиль патрульной полиции застрял в поле возле села Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции осуществил три выстрела в автомобиль Subaru, но авто скрылось с места происшествия.

Позже выяснилось, чтоводитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения.

Работник патрульной полиции, применившего огнестрельное оружие, в результате чего был ранен гражданин, был задержан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в городе Полтаве. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

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