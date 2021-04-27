Полиция установила шесть участников преступной группировки, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей.

В Харькове задержали банду угонщиков элитных автомобилей с межрегиональными связями, которые «работали» на территории нескольких областей под прикрытием «криминальных авторитетов».

Читайте такжеВ Одессе задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья (фото, видео)Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что члены группировки тщательно готовились к преступлениям, поэтому у них было самое современное и дорогостоящее оборудование для угона иномарок. Они четко выполняли заранее распределенные функции.

«Похищенные машины они либо перепродавали как двойники, либо предлагали вернуть владельцам за вознаграждение. Организатора, исполнителя и двух их «покровителей» задержали», – сообщили в полиции.

Задержание банды в Харькове: что еще известно

В состав банды входили жители Харьковской и Черкасской областей, а их преступную деятельность прикрывали двое так называемых «криминальных авторитетов», которые жили в Черкасской области.

Всего установлено шесть участников преступной группировки, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей.

В рамках спецоперации проведено более 50 санкционированных и неотложных обысков на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей.

Задержанных лиц для проведения первоочередных следственных действий доставили в Главное следственное управление Нацполиции.

Вскоре суд изберет им меры пресечения.

Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц