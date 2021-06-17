По словам Терехова, последствия проведенной государством медреформы катастрофические.

Существующая система скорой медицинской помощи не способна обеспечить потребности Харькова, поэтому в городе создадут свою собственную «скорую». Об этом заявил и.о. мэра Игорь Терехов, сообщают местные СМИ.

По словам Терехова, последствия проведенной государством медицинской реформы катастрофические.

«В таком мегаполисе скорая помощь не принадлежит муниципалитету, не принадлежит городу Харькову. Сегодня до скорой помощи достучаться невозможно. Я лично подтверждаю – до скорой помощи достучаться невозможно!», - сказал исполняющий обязанности городского головы.

«Это бездарная реформа, плоды которой мы сегодня выгребаем все вместе», - добавил он.

Поэтому в городе создадут собственную муниципальную систему скорой помощи, способную оперативно помогать людям. Проект финансирования уже разрабатывают и планируют внести в бюджетные планы на 2022 год.

«У нас есть расчеты, есть понимание организации и управления этой системой. Мы обеспечим, чтобы «скорая» молниеносно реагировала на вызовы», - заверил Терехов.

Ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов открыл современный спортивный комплекс для детей, рассчитанный на занятия разными видами спорта более 800 юных харьковчан.

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Автор: Иван Бойко