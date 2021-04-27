В полиции подтвердили информацию об инциденте и уже открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста.

На Львовщине в селе Лагодов в ресторане "Колыба", якобы принадлежащему семье Бродовского городского головы Анатолия Белея, на выходных провели многолюдное застолье "для избранных", нарушая карантинные ограничения.

О мажорной вечеринке в разгар карантина на своей странице в Facebook рассказала лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

По ее словам, на сообщение о вечеринке приехала депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук вместе с журналистом местного телеканала "Броды онлайн" Сергеем Никишиным.

Читайте также"Надеюсь, вы меня поймете": жена Тищенко впервые отреагировала на скандал с вечеринкойНо, отметила Суслова, попытка заснять нарушение закончилась уничтоженной камерой и телефоном.

"Сын Бродовского городского головы – Иван Белей сделал это лично, вырвав аппаратуру из рук журналиста. При нем, со слов очевидцев, также было оружие, которым он запугивал и даже воспользовался", - сообщает подробности инцидента лидер Женского движения "За майбутнє".

Как сообщили в издании "Броды онлайн", была разбита единственная камера в их арсенале.

"В то же время сын чиновника вполне может избежать наказания. Ведь патруль, приехавший на вызов, не поспешил задержать последнего. А все вещественные доказательства с места конфликта – вообще исчезли", - подчеркнула Суслова.

Она добавила, что только у Кравчук остались видео, доказывающие причастность сына Анатолия Белея к нападению на журналиста и его участие в многолюдном застолье в разгар пандемии.

"Я как журналист приехал на место с камерой, чтобы проверить эту информацию (о вечеринке, - УНИАН.). Также туда прибыла депутат горсовета Ольга Кравчук, ее муж и брат ее мужа. Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал охраннику свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", – рассказал Сергей Никишин в комментарии Zaxid.net.

Как пишет издание, мужчина, который дрался и ругался, оказался владельцем «колыбы» – это 36-летний Иван Белей, сын главы Бродовской ОТГ Анатолия Белея. Сергей Никишин снял побои. По предварительному заключению эксперта, у него ушибы мягких тканей. Также он обратился с заявлением в полицию.

В полиции подтвердили информацию об инциденте и уже открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста. Сейчас идет проверка.

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Автор: Ольга Робейко