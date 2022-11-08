Украина вернула еще 38 тел погибших героев.
"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", - говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.
В частности, операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Также сказано, что процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
"Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела", - отмечается в сообщении.
Возвращение украинских защитников: что известно
11 октября в Украине вернули тела 62 павших украинских воинов. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть украинских воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки.
С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить более тысячи украинских граждан.