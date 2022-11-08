Всего с начала работы Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах удалось вернуть 663 тела.

Украина вернула еще 38 тел погибших героев.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", - говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

В частности, операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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Также сказано, что процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

"Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела", - отмечается в сообщении.

Возвращение украинских защитников: что известно

11 октября в Украине вернули тела 62 павших украинских воинов. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть украинских воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки.

С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить более тысячи украинских граждан.