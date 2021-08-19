Спартак Субота

30-летие для многих - переходной этап и повод для рефлексии и волнений. Не всегда выходит справиться с тревогами, подвести итоги и поставить новые цели самостоятельно. Намного проще это сделать, если обратиться за помощью к компетентному психотерапевту. А как бы выглядел разговор, если бы на прием к такому специалисту пришла наша 30-летняя страна? Давайте представим.

Кажется, я не справляюсь с вызовами. Пандемия, нестабильность - сложный период затянулся. Что делать?

Невозможно помочь тому, кто не хочет осознать проблему и потребность в помощи. Поэтому хорошо, что государство осознает свои проблемы и их принимает.

Необходимо вернуться к пониманию истории. Войны с империями, Голодомор, существование в составе Советского Союза - Украина переживала более значительные проблемы, чем те, с которыми сталкивается сейчас. Но раньше Украина оставалась один на один с трудностями, а сейчас у нее есть союзники и партнеры. Плюс, большая часть населения стремиться помочь своему государству.

Выживает тот, кто готовится к угрозе. Ведь, находя трудности, в итоге лучше с ними справляется

Проблемы государства Украина есть и у других стран. И если б Украина была живым пациентом, это был бы рядовой пациент. Это плюс, ведь дает понимание множества вариантов решения проблем.

Мне кажется, я больше сосредоточена на негативе, чем на позитиве. С этим можно что-то сделать?

Быть более негативно настроенным нормально. Так устроен наш мозг. Это биологическая особенность любого организма, нацеленного на выживание. Выживает тот, кто готовится к угрозе. Ведь, находя трудности, в итоге лучше с ними справляется.

Государство - это тоже большой организм. Поэтому лучше выживают те государства, которые готовятся к неприятностям, осознают трудности и находят варианты преодолеть их. Вы точно видели в истории примеры, когда страна жила одним днем, не особо тревожилась о трудностях, экономике, что привело к проблемам с Евросоюзом.

Если представить государство, как живой организм, то население - это клетки. У человека клетки не сидят в состоянии покоя, они постоянно ищут в организме воспалительные процессы, какую-то угрозу. В том числе, благодаря клеточному иммунитету, человек выживает. Также и государство. Да, у нашего государства есть "температура" (дестабилизация экономики), бывает "тошнота" (смена власти, кризисы). Но "организм" борется, потому выживает.

Если государство считает, что не ошибается, то становится тоталитарным. Простой пример - Северная Корея

Я сомневаюсь в своих силах, ведь стою перед океаном выборов. Какой путь правильный? Как не ошибиться?

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нужно не бояться допустить ошибку, а бояться не найти способ ее решить.

Ошибка в жизни пациента - это нормально. Не было бы ошибок, пациент не пришел бы на терапию. Пациент, который приходит уверенный в том, что он не ошибается, зачастую - нарцисс и абьюзер. Если государство считает, что не ошибается, то становится тоталитарным. Простой пример - Северная Корея.

Понимаю свой потенциал, но трудно создать новое, привести в порядок старое. Мне кажется, у меня депрессия, что делать?

Иногда старые вещи нет смысла чинить, а нужно заменить на новые. Если что-то не работает, имеет смысл пересмотреть взгляды.

Мы должны научиться внутри личности по имени Украина менять деструктивные модели поведения и улучшать существующие положительные модели. У нас нет задачи плохое сделать лучше. Наша задача - плохое поменять на хорошее.

Всякое существо стремится к контакту, нужно научиться помогать союзникам

Развивать навыки пользования технологиями (Минцифры), заботиться о себе (Минздрав), улучшать культурный уровень (Минкульт), финменеджмент (Министерство финансов), наладить нормальные отношения с "людьми" - другими странами. Всякое существо стремится к контакту, нужно научиться помогать союзникам, не стесняться просить о помощи, и отказывать тем, кому помогать не хотим.

Мне 30, но я не представляю, каким будет мое будущее.

Думать о будущем не полезно, потому что мы не можем его предотвратить. Мы только можем сделать так, чтобы наше настоящее было более комфортным. В конце концов, 30 или 100 лет - всего лишь цифра.

Как начать заботиться о себе?

Первый шаг к этому - осознать, что ты этого заслуживаешь. Украина - сильный этнический и культурный центр, и хотя бы поэтому заслуживает, чтобы с ней считались. Ведь пока Украина не поймет, что заслуживает хорошего к себе отношения, другие ей об этом не скажут.

К счастью, сегодня Украина уже начала о себе заботиться.

Спартак Субота, психотерапевт, кандидат психологических наук, научный руководитель Института когнитивного моделирования