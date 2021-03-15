Местные готовы устроить "дяде Коле" самосуд.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой хорошо знал ее родителей и регулярно бывал у них дома. Поэтому ребенок знал "дядю Колю", как его называли все в деревне.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Журналисты побывали в поселке Счастливое Херсонской области, и выяснили новые детали трагедии.

Отмечается, что подозреваемый Николай жил на той же улице, где и семья ребенка. Показаний правоохранителям он не дает, однако его причастность к убийству уже доказана генетической экспертизой.

"Труп был упакован в мешок полимерный, замотан веревкой, поясом. Именно на этих вещах была обнаружена ДНК. И в дальнейшем, когда мы сравнили с помощью экспертных исследований, отобранных у круга лиц, которые попали под подозрение, то это четко дало совпадение в отношении этого лица", - сказал начальник следственного управления ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

Отмечается, что фигурант дела трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения. Он сразу был в кругу подозреваемых. Девочка хорошо знала своего убийцу.

"Он к нам с утра до ночи приходил на кофе. И выпивал он вместе с Андреем. Она очень хорошо его знала, потому что он приходил к ее папе", - рассказала Алла, сожительница отца Марии.

Местные верят, что «дядя Коля» вполне способен на преступление. Ведь он был агрессивным, особенно в нетрезвом состоянии.

"Он трезвый еще ничего. А как напьется, то ужас, он на меня с топором кидался", - рассказала местная жительница.

Местные убеждены, что убийство можно было предупредить. Подозреваемый ранее нападал на сына своей соседки Натальи. Но в полиции это расценили как мелкое хулиганство.

"Я писала заявление. А полиция сказала, что нет тяжелых ран, мол, он не убил и не задушил же", - рассказала женщина.

А вот в полиции утверждают, что с подозреваемым тогда проводили профилактическую беседу.

В последний раз Марию видели именно возле дома дяди Коли. Впрочем, как говорят соседи, криков ребенка в квартире - не слышали.

"Если бы она кричала, мы бы слышали, у меня третья квартира. Там пьянка, притоны", - сказала соседка подозреваемого Александра.

Люди провели свое расследование. Предполагают, мужчина издевался над ребенком в своем сарае. Очевидно там и держал тело девочки.

Люди указывают вероятный путь, по которому убийца перенес тело - через пустырь за сараями. Это всего триста метров.

Соседи добавляют, что все эти четыре дня, пока искали Марийку, дядя Коля беспробудно пил. И хотя работает копателем могил, Марийке яму копать отказался. В день похорон к нему пришли правоохранители, чтобы в очередной раз опросить. Но застали его с изрезанными венами.

После убийства девочки люди боятся выпускать детей на улицу.

"Вы же видите, на улице нет ни одного ребенка, мы просто боимся", - говорит местная жительница Татьяна.

Люди в селе готовы совершить над подозреваемым самосуд. Они добавляют, что от увиденное поразило даже опытных следователей.

"Разорвем однозначно. Потому что он такое сделал с ребенком, так поиздевался. Даже опытные следователи были шокированы", - сказал местный житель.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Известно, что подозреваемый ранее был осужден за изнасилование, отбывал наказание в РФ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Дмитрий Захаров