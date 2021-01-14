Жители Закарпатья 11 января уже выходили на «тарифные» протесты вместе с другими регионами Украины.

В Ужгороде жители Закарпатья пикетировали здание областной государственной администрации с требованием снизить цены на газ и электричество.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

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К людям впоследствии вышел глава области Анатолий Полосков, который напомнил закарпатцам, что 13 января правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.

Однако протестующих такой ответ не успокоил. Журналисты пишут, что граждане обеспокоены судьбой решения, поскольку не знают, будет ли оно действовать на постоянной основе, или только на период карантина.

Жители Закарпатья 11 января уже выходили на "тарифные" протесты вместе с другими регионами Украины.

Новые тарифы

16 и 30 декабря НКРЭКУ повысила тарифы на услуги операторов газораспределительных сетей с 1 января 2021 года.

Согласно решению регулятора, самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,31 грн за куб. м, а также потребители "Харьковгоргаза" - 0,35 грн за куб. м, и "Кременчуггаз" - 0,39 грн за куб. об.

При этом самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании "Газовик" - 2,55 грн за куб. м, "Газопостачсервиса" - 2,46 грн за куб. м, а также потребители "Лубныгаза" - 2,45 грн за куб. об.

Таким образом, средний тариф операторов газораспределительных сетей по стране составляет 1,53 грн за куб. об.

Долги за коммуналку

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

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Автор: УНИАН