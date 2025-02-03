В этом году начало судебного процесса против пророссийского сепаратиста Варданяна снова привлекло внимание депутатов ВР, которые высказываются в соцсетях с призывами обратить внимание на международный характер его деятельности.

Украинские нардепы призывают к правосудию по делу Рубена Варданяна, напоминая о его роли как ставленника Кремля в Нагорном Карабахе. Группа парламентариев высказалась о международном характере судебного разбирательства по делу Варданяна. Суд стартовал в Баку 17 января.

Российский миллиардер и ставленник Путина на Южном Кавказе Варданян обвиняется Азербайджаном в создании и финансировании незаконных вооруженных формирований, терроризме, незаконном пересечении границы, военных и других преступлениях. Но и в Украине к нему неоднократно возникали вопросы со стороны Президента, парламентариев и спецслужб.

В 2022 году указом Зеленского Варданян был внесен в санкционные списки Украины. А уже в 2023 году СБУ внесла его в базу "Миротворец" с характеристикой "пособник российско-фашистских захватчиков и террористов".

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В 2024 г. 18 депутатов Украины подписали коллективное письмо с требованием снять кандидатуру Варданяна из числа номинантов на Нобелевскую премию мира.

В этом году начало судебного процесса против пророссийского сепаратиста Варданяна снова привлекло внимание депутатов Верховной Рады, которые высказываются в соцсетях с призывами обратить внимание на международный характер его деятельности.

Николай Галушко, депутат от партии "Слуга Народа" написал у себя в Facebook: "В Баку сейчас идет суд над карабахскими сепаратистскими лидерами. Один из них – российская марионетка и кошелек Путина – Рубен Варданян. Это человек, дважды враг Украины".

Юрий Камельчук, однопартиец Галушко, в видеороликах на личных аккаунтах TikTok и YouTube заявляет: "На этом персонаже просто клейма негде поставить. Если бы он не находился под стражей в Азербайджане, его следовало бы доставить в Украину или Литву, например. Кстати, на сайте "Миротворец" так и написано: "подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО".

Его слова поддержал Александр Федиенко, который заявил, что Варданян – не "локальная проблема" Азербайджана и суд над ним в Баку "имеет огромное значение для международного сообщества". "Этот деятель, известный своей близостью к Путину, стал символом финансовой поддержки российской агрессии. С 2019 г. его имя фигурирует в расследованиях и санкционных списках США, ЕС и Украины".

В свою очередь Игорь Кривошеев, еще один депутат от партии "Слуга Народа", напомнил: "В отношении Варданяна было проведено расследование OCCRP и разработаны проекты санкционных списков в США, ЕС и Украине. Фонд Навального обвинял его во взяточничестве на сумму 50 миллионов…".

За последнюю неделю 13 депутатов ВР так или иначе высказались относительно ситуации вокруг Варданяна. Такое внимание к сепаратисту с армянскими корнями парламентарии различных стран проявляют уже не в первый раз. В 2024 году, когда российские пропагандистские издания Sputnik и РБК объявили, что Варданян номинирован на Нобелевскую премию мира 123 парламентария из 4 стран (Украины, Румынии, Литвы и Латвии) выступили против его кандидатуры.

Помимо активной деятельности лично в интересах путина, по данным The Washington Times, Варданян также связан с преступным режимом иранских аятолл, чьи дроны уже 3 года используются россией для бомбежек мирного населения.