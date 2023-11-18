Монастырский считал, что эта вещь должна быть у президента государства, которое борется против агрессии РФ, поделился лидер украинцев.

Президент Владимир Зеленский поделился, что находясь на посту министра внутренних дел Денис Монастырский после полномасштабного вторжения РФ в Украину подарил ему один подарок - копию меча гетмана Петра Сагайдачного (был организатором успешных походов запорожских казаков, в частности, против московского царства).

Украинский лидер в документальном фильме-портрете "Дневник Монастырского", премьера которого была на "1+1 Украина", рассказал, что тогдашний глава МВД заказал меч специально для него.

"Есть один подарок, который он мне подарил во время войны. Это копия меча гетмана Сагайдачного. Там написано, что во время российско-украинской войны - это был от него подарок, такие у нас делают на Западной Украине, мне кажется где-то, а он специально мне заказал его", - рассказал глава государства.

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По словам Зеленского, Монастырский считал, что "такой должен быть меч у президента страны, которая борется против российской агрессии, против оккупантов".

"Я ему сказал: "Ты знаешь, мне кажется, может, у нас будет время, когда мы получим в государство не только копию, копия останется мне, а, может, будет оригинал. Он сказал: "Обязательно. Когда мы одержим победу над русскими - обязательно все нам будут привозить оригиналы", - сказал президент.

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Владимир Зеленский поделился, что у него в кабинете есть кресло, в котором до гибели всегда сидел Денис Монастырский. Президент Украины добавил, что теперь, когда в это кресло кто-то садится, то у него возникает ощущение, что "что-то не так".

Лидер украинцев отмечал, что в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину в Киеве на Банковой он находился в окружении узкого круга ответственных людей, в который входил и Монастырский. Зеленский добавил, что для него тогдашний министр внутренних дел стал очень близким человеком.

Напомним, 18 января этого года в городе Бровары (находится под Киевом) разбился вертолет, на борту которого были, в частности, Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Жертвами катастрофы стали 14 человек, в том числе Монастырский и Енин.

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