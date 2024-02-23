За 10 дней пришло в Центр более 130 человек.

За 10 дней в первый Центр рекрутинга украинской армии во Львове обратилось более 130 человек. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Она напомнила, что рекрутинг это новый инструмент, который применяется не так давно. "Мы начали с работы с платформами, где можно размещать вакансии и после этого перешли к рекрутинговым центрам", - добавила заместитель министра. По ее словам, в такой центр человек может прийти и подобрать себе подразделение, специальность и подписать контракт именно с той воинской частью, которую выбрал.

"Более 130 человек пришло физически и получило консультации. Более 50 человек уже находятся на этапе переговоров с подразделениями и несколько человек уже оформляют документы", - рассказала Калмыкова.

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По словам чиновницы, человек, подписавший контракт, попадет в то подразделение, которое выбрал. "Специальности абсолютно разные и мы видим высокий интерес как к тыловым специальностям, так и к боевым - разведчикам, пехоте. У нас есть случаи, но это касается платформ, когда на пехотинца было до 10 человек, которые претендовали на вакансию, потому что это была бригада, которая зарекомендовала себя положительным образом и люди готовы туда участвовать и служить", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Калмыкова также сообщила, что сейчас Минобороны вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил страны нарабатывает концепцию подготовки бойцов к службе. "Есть хорошие наработки, которые были с 2014 года и с начала полномасштабной агрессии россии, есть и требования, которые диктует время. И учет этого ложится в новую концепцию, которая в ближайшее время будет представлена на утверждение руководству", - добавила она.

Рекрутинг в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Министерство обороны Украины совместно с городским советом Львова запустили пилотный проект - Центр рекрутинга украинской армии, где можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии.

Отмечалось, что в таких центрах не вручают никаких повесток, а там общаются с кандидатами, которые планируют быть привлеченными в Вооруженные силы Украины одним из возможных способов: военная служба по призыву или по контракту. В Центре отметили, что это своего рода центр занятости для службы в армии. При общении с человеком Центр не получает никаких персональных данных, только удобный контактный способ общения, например, телефон или почту.

Центр сотрудничает с львовскими бригадами, которые предоставляют перечень вакантных должностей с кратким описанием. Человек может ознакомиться с ними, размером зарплаты. Если что-то заинтересует, работники Центра контактируют с воинской частью и сводят кандидата непосредственно с работодателем. Процесс заключения контракта контролируют представители Центра. В случае, если что-то пойдет не так - обещают искать другую специальность или ставить кандидата в резерв.

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